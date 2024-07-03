MS-C918 разработан для некритических сред, таких как небольшие офисы, цифровые вывески и системы для проведения встреч.

MSI IPC анонсировала новый ультракомпактный промышленный компьютер MS-C918, предназначенный для обеспечения экономичных, удобных и портативных вычислительных решений для различных отраслей.

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MS-C918 оснащен процессором Intel Alder Lake-N N100 и отличается следующими характеристиками:

Компактный размер: 80 x 80 x 36 мм, что позволяет легко разместить его за мониторами или на рабочем столе.

Возможность подключения двух дисплеев через два порта HDMI 2.0 с разрешением до 4K.

Функция включения/выключения HDMI CEC для управления подключением дисплея и включения/выключения системы с помощью пульта дистанционного управления дисплея.

Хранилище eMMC объемом 128 ГБ и слот для карты SD для дополнительного хранилища объемом до 2 ТБ.

Подключение: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и 1 Гбит/с LAN с RJ-45.

Поддержка крепления VESA для гибкой установки на рабочем месте.

MS-C918 разработан для некритических сред, таких как небольшие офисы, цифровые вывески и системы для проведения встреч. Он рассчитан на среднесрочную службу около трех лет, что делает его подходящим для приложений, не требующих долговечности промышленных решений.

MSI подчеркивает экономичность MS-C918 по сравнению с промышленными устройствами более высокого класса, что делает передовые вычислительные технологии доступными для предприятий с ограниченным бюджетом.