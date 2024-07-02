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Новостник
Caviar открывает предзаказы на эксклюзивные iPhone 16 Pro и Pro Max с ценами до 40 миллионов рублей
Еще одной отличительной особенностью новых iPhone станет роскошная упаковка с встроенным экраном и возможностью воспроизведения видео.

Caviar, известная своими роскошными гаджетами, уже открыла предзаказы на будущие iPhone 16 Pro и Pro Max, официальный релиз которых ожидается осенью 2024 года. Эти премиальные смартфоны будут выделяться ошеломляющей отделкой и эксклюзивными функциями, а их стоимость может достигать невероятных 40 миллионов рублей.

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Эксклюзивные iPhone 16 Pro и Pro Max от Caviar украшены титаном, золотом и другими драгоценными металлами, а их корпуса инкрустированы бриллиантами. Клиенты, оформившие предзаказ, получат особое внимание от виртуального помощника Nero, который создаст для них персонализированные приветственные сообщения.

Еще одной отличительной особенностью новых iPhone станет роскошная упаковка с встроенным экраном и возможностью воспроизведения видео.

"Закажите сегодня и получите свой индивидуальный iPhone в приоритетном порядке", - заявляет Caviar.

Покупатели могут также предоставить свои пожелания относительно дизайна своего эксклюзивного iPhone 16. Цены на эти люксовые гаджеты варьируются от 470 000 до 40 000 000 рублей.

#iphone 16 pro #iphone 16 pro max #caviar
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