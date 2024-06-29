Solos AirGo Vision обладают уникальными возможностями, благодаря которым они выделяются на фоне других смарт-очков.

Компания Solos представила свои амбициозные смарт-очки Solos AirGo Vision, оснащенные камерой и поддержкой ИИ на базе мощнейшей нейросети OpenAI GPT-4. Это устройство станет серьезным конкурентом умным очкам Ray-Ban Meta от Meta, которые в настоящее время лидируют на рынке в этой категории.

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Solos AirGo Vision обладают уникальными возможностями, благодаря которым они выделяются на фоне других смарт-очков. Они оснащены камерой, которая позволяет распознавать объекты и предоставлять информацию о том, что вы видите. Например, если вы смотрите на достопримечательность, очки могут предоставить информацию о ней, просто прочитав ее вслух.

Кроме того, Solos AirGo Vision поддерживают сменные оправы, как и другие модели Solos. Это означает, что вы можете выбрать оправу без камеры, когда вам нужны просто солнцезащитные очки.

Еще одной примечательной особенностью является наличие светодиодов, которые уведомляют о входящих звонках и электронных письмах. Компания также обещает возможность интеграции смарт-очков с другими ИИ-моделями, такими как Google Gemini и Anthropic Claude AI.

Подобно очкам Ray-Ban от Meta, Solos AirGo Vision будут отвечать на вопросы с помощью динамиков, поскольку у них нет дисплея для отображения текста. Хотя цена Solos AirGo Vision еще не объявлена, очевидно, что она превысит 249,99 долларов за оправу без камеры, которая поступит в продажу в июле.