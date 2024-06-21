Отличительной особенностью Claude 3.5 Sonnet является его способность понимать и отвечать на сложные запросы с высокой точностью и подробностью.

Anthropic, ведущая компания в области разработки больших языковых моделей (LLM), объявила о выпуске своей новейшей и самой передовой модели, Claude 3.5 Sonnet.

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По словам компании, Claude 3.5 Sonnet может сравниться или превзойти возможности GPT-4o от OpenAI и Gemini от Google. Он был обучен на огромном наборе данных текста, изображений и кода, что дает ему исключительные возможности для обработки естественного языка, генерации текста и перевода.

Отличительной особенностью Claude 3.5 Sonnet является его способность понимать и отвечать на сложные запросы с высокой точностью и подробностью. Он может создавать всеобъемлющие и человекоподобные ответы, которые, как утверждает Anthropic, превосходят результаты других крупных языковых моделей.

"Claude 3.5 Sonnet - это значительный прорыв в области искусственного интеллекта", - сказал Дарио Амодей, соучредитель и генеральный директор Anthropic. "Он открывает новые возможности для общения, обучения и творчества".

Модель доступна как платным, так и бесплатным пользователям чат-бота Claude. Бесплатный доступ позволяет пользователям получить представление о возможностях модели, в то время как платные подписки предлагают более расширенные функции, такие как увеличенные ограничения на длину ответов и приоритетный доступ к новым обновлениям.

Анжелла Марина, ведущий исследователь Anthropic, заявила: "Мы считаем, что Claude 3.5 Sonnet имеет потенциал произвести революцию в том, как мы взаимодействуем с технологиями. Его мощные языковые возможности сделают его незаменимым инструментом для всех, кому необходимо общаться, учиться или создавать".