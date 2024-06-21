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Anthropic представляет мощную языковую модель Claude 3.5 Sonnet, превосходящую GPT-4 и Gemini
Отличительной особенностью Claude 3.5 Sonnet является его способность понимать и отвечать на сложные запросы с высокой точностью и подробностью.

Anthropic, ведущая компания в области разработки больших языковых моделей (LLM), объявила о выпуске своей новейшей и самой передовой модели, Claude 3.5 Sonnet.

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По словам компании, Claude 3.5 Sonnet может сравниться или превзойти возможности GPT-4o от OpenAI и Gemini от Google. Он был обучен на огромном наборе данных текста, изображений и кода, что дает ему исключительные возможности для обработки естественного языка, генерации текста и перевода.

Отличительной особенностью Claude 3.5 Sonnet является его способность понимать и отвечать на сложные запросы с высокой точностью и подробностью. Он может создавать всеобъемлющие и человекоподобные ответы, которые, как утверждает Anthropic, превосходят результаты других крупных языковых моделей.

"Claude 3.5 Sonnet - это значительный прорыв в области искусственного интеллекта", - сказал Дарио Амодей, соучредитель и генеральный директор Anthropic. "Он открывает новые возможности для общения, обучения и творчества".

Модель доступна как платным, так и бесплатным пользователям чат-бота Claude. Бесплатный доступ позволяет пользователям получить представление о возможностях модели, в то время как платные подписки предлагают более расширенные функции, такие как увеличенные ограничения на длину ответов и приоритетный доступ к новым обновлениям.

Анжелла Марина, ведущий исследователь Anthropic, заявила: "Мы считаем, что Claude 3.5 Sonnet имеет потенциал произвести революцию в том, как мы взаимодействуем с технологиями. Его мощные языковые возможности сделают его незаменимым инструментом для всех, кому необходимо общаться, учиться или создавать".

#gemini #anthropic #claude
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Nvidia&Intel Hater
11:30
И оценки выше 1 его же собственные
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Сергей Медков
11:30
И опять...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
11:29
твои статьи читать ??? да вы себе льстите,как уже писали тут многие -сразу идут в комменты.ибо там самое интересное.а твой высер вообще никто не читает
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimbal
11:29
И что такого в том факте, что вы разговаривали сами с собой, выдумывая какую-то чушь бредовую?
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Сергей Медков
11:29
Только коммент, сразу минус...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Сергей Медков
11:28
Так ты прочитай, на время посмотри.. ну что как маленький? Или мозгов нехватает сопоставить факты?
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
11:28
ну я бы не сказал что прям 1 фпс разница.хотя у тебя же 3d -да .тут нет разницы
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
11:27
Думаю надо с 5 акков тебя минусить .вот беда лень перелогиниватся
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimbal
11:26
И что там? Вы сами с собой разговариваете? попахивает психическим заболеванием...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Легенда
11:26
да там на уровне погрешности. у меня эта память что сейчас стоит, гнал до 3733. тестил...на 1 фпс больше было. понял что херня всё это и на 3200 поставил.
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
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