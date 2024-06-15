Целью конкурса является создание новой российской игровой консоли, которая будет соответствовать современным требованиям рынка и сможет конкурировать с зарубежными аналогами.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) объявило открытый конкурс на разработку отечественной игровой консоли. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Целью конкурса является создание новой российской игровой консоли, которая будет соответствовать современным требованиям рынка и сможет конкурировать с зарубежными аналогами.

Консоль должна быть разработана на отечественных компонентах и программном обеспечении. Она должна поддерживать популярные игровые платформы, а также обладать высокой производительностью и графическими возможностями.

Участниками конкурса могут стать российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие опыт в разработке, производстве электронных устройств и программного обеспечения.

Участники должны представить заявку, в которой необходимо описать технические характеристики консоли, план ее производства и маркетинга, а также финансовое обоснование проекта.

Конкурс будет проводиться в два этапа. На первом этапе участники должны представить свои заявки. На втором этапе будут отобраны лучшие заявки, и их авторы будут приглашены на защиту своих проектов перед экспертным советом.

Победитель конкурса получит грант на разработку и производство отечественной игровой консоли. Сумма гранта составит до 500 миллионов рублей.

Отечественная консоль может стать стимулом для развития российских разработчиков игр и создания собственных уникальных игровых проектов.

Кроме того, консоль может способствовать импортозамещению в сфере игрового оборудования и программного обеспечения.