Ошибку обнаружил исследователь безопасности Мэтт Тейлор. Он опубликовал свои выводы в блоге.

Спустя 55 лет после своего выпуска в культовой игре Lunar Landing была обнаружена критическая ошибка. Ошибка позволяет игрокам обходить препятствия и приземляться на Луну без необходимости точно управлять посадочным модулем.

Ошибку обнаружил исследователь безопасности Мэтт Тейлор. Он опубликовал свои выводы в блоге, в котором подробно описал, как воспользоваться данной ситуацией.

реклама

По словам Тейлора, ошибка связана с тем, как игра обрабатывает столкновения. Если посадочный модуль сталкивается с препятствием на небольшой скорости, игра не регистрирует столкновение и позволяет геймеру продолжить полет.

Используя эту ошибку, игроки могут обходить препятствия, такие как скалы и кратеры, и приземляться на Луну.

Ошибка присутствует во всех вариациях Lunar Landing, включая оригинальную версию для аркадных автоматов и последующие порты для домашних компьютеров и мобильных устройств.

Тейлор сообщил об ошибке разработчику игры, Atari, но пока неясно, будет ли она исправлена.

Lunar Landing остается одной из самых знаковых и любимых игр всех времен, и эта ошибка, вероятно, вызовет интерес у геймеров и исследователей в течение многих лет.