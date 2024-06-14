Создатель видеоролика сравнивает макет Samsung Galaxy Z Fold6 с реальным Z Fold5.

Предстоящая презентация складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 запланирована на 10 июля. Однако благодаря утекшему в сеть видео уже сейчас можно оценить дизайн и размеры будущего складного флагмана Samsung.

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Создатель видеоролика сравнивает макет Samsung Galaxy Z Fold6 с реальным Z Fold5, и различия в корпусах очевидны.

По сравнению со своим предшественником, Galaxy Z Fold6 имеет заметно упрочненные шарниры, что должно повысить долговечность устройства. Рамки вокруг дисплея стали тоньше, что придает смартфону более современный вид и увеличивает полезную площадь экрана.

Одним из самых заметных изменений является обновленный модуль основной камеры. Он стал значительно крупнее и теперь выступает заметнее, чем на Fold5. По слухам, в Galaxy Z Fold6 будет установлена камера с более высоким разрешением и улучшенными возможностями зумирования.

Внешний дисплей претерпел лишь незначительные изменения. Он сохранил свою квадратную форму, но верхняя рамка стала несколько тоньше, увеличив размер экрана.

В целом, Samsung Galaxy Z Fold6 кажется более изысканным и современным, чем его предшественник. Упрочненные шарниры, более тонкие рамки и улучшенная система камер обещают сделать Fold6 одним из самых премиальных и мощных складных смартфонов на рынке.

Стоит отметить, что представленное на видео устройство является макетом, и до официальной презентации еще возможны некоторые изменения. Однако макет дает нам хорошее представление о том, чего ожидать от Galaxy Z Fold6.



