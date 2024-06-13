Поддержка Discord на PlayStation 5 была впервые представлена в прошлом году.

Компания Sony объявила о том, что PlayStation 5 получит полноценную поддержку сервиса Discord. Это позволит пользователям присоединяться к голосовым чатам Discord прямо с консоли, без необходимости использования мобильных устройств или ПК.

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Поддержка Discord на PlayStation 5 была впервые представлена в прошлом году. Однако на данный момент пользователи вынуждены использовать временное решение, которое требует перевода звонков на консоль вручную из мобильного или настольного приложения Discord.

Новое обновление упростит процесс общения, позволив пользователям присоединяться к голосовым чатам Discord прямо из приложения на консоли. Это сделает функциональность Discord на PlayStation 5 практически идентичной той, что уже доступна на консолях Microsoft Xbox.

"Мы рады объявить о полной поддержке Discord на PlayStation 5", - сказал Джим Райан, президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment. "Эта интеграция позволит нашим игрокам легко общаться с друзьями и другими геймерами на всех платформах, что сделает игровой процесс на PlayStation 5 еще более захватывающим".

Полная поддержка Discord на PlayStation 5 будет доступна в ближайшем обновлении системы.