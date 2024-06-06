Состоялся коммерческий запуск Starliner от компании Boeing для доставки экипажей на МКС.

Компания Boeing в сотрудничестве с NASA сегодня осуществила коммерческий запуск своего космического корабля Starliner с целью продемонстрировать его пригодность для доставки экипажей на Международную космическую станцию.

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Ракета-носитель Atlas V стартовала с площадки 41 Космического центра Кеннеди в 18:54 по восточному времени. На борту Starliner находится манекен по имени Рози, который будет собирать данные о полете и среде внутри космического корабля.

Если миссия Starliner пройдет успешно, это будет означать крупную веху для Boeing и NASA. Boeing получит возможность доставлять экипажи на МКС, что позволит NASA сосредоточиться на других аспектах исследования космоса.

Миссия Starliner продлится около пяти дней. Космический корабль состыкуется с МКС 6 июня и останется там в течение четырех дней, прежде чем вернуться на Землю 10 июня.

Во время стыковки с МКС Рози проведет ряд экспериментов и соберёт данные о космическом корабле. Эти данные будут использованы для оценки безопасности и надежности Starliner для будущих полетов с экипажем.

"Эта миссия является кульминацией многих лет напряженной работы, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать возможности нашего космического корабля", сказал представитель Boeing.

Запуск Starliner является важным шагом в развитии коммерческих космических полетов. Это позволит NASA иметь больше вариантов для доставки экипажей и грузов на МКС, и, в конечном итоге, может привести к снижению стоимости космических полетов.