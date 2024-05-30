ACDC (Automatic Cloud Data Control) будет использовать технологию Secure Enclave для создания защищенного "черного ящика" для обработки данных.

Появились подробности о новой инициативе Apple по защите пользовательских данных в облаке. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, Apple разрабатывает систему с кодовым названием ACDC (Automatic Cloud Data Control), которая будет использовать технологию Secure Enclave для создания защищенного "черного ящика" для обработки данных.

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Secure Enclave — это выделенный чип, встроенный в устройства Apple, который отвечает за хранение и обработку конфиденциальных данных и ключей безопасности. Он изолирован от основной операционной системы и имеет собственный источник питания, что затрудняет для хакеров доступ к данным.

По мере того, как Apple все больше полагается на облачные сервисы для предоставления различных функций и приложений, компания сталкивается с проблемой обеспечения конфиденциальности пользовательских данных в облачной среде. Система ACDC призвана решить эту проблему, создав защищенную область в облаке, где данные могут обрабатываться без риска несанкционированного доступа.

Источники сообщают, что ACDC позволит пользователям самостоятельно управлять доступом к своим данным в облаке. Система будет использовать технологию Secure Enclave для шифрования и обработки данных в "черном ящике", который недоступен ни для хакеров, ни для самой Apple. Это означает, что даже если облачный сервер будет скомпрометирован, данные пользователей останутся защищенными.

Система ACDC принесет пользователям ряд преимуществ, в том числе:

Повышенная конфиденциальность: данные пользователей будут обрабатываться и храниться в защищенном "черном ящике", недоступном для посторонних.

Уменьшенный риск взлома: даже если облачный сервер будет скомпрометирован, данные пользователей останутся защищенными.

Больший контроль: пользователи смогут самостоятельно управлять доступом к своим данным в облаке.

Ожидается, что система ACDC будет интегрирована в будущие устройства Apple и облачные сервисы. Компания пока не объявила о сроках выпуска этой функции, но источники предполагают, что она может появиться в следующем крупном обновлении операционной системы Apple.