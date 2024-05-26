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На митинге в Ереване на пост премьера предложили архиепископа Баграта Галстаняна
Армянская оппозиция хочет видеть главой правительства Баграта Галстаняна, который до этого ставил ультиматумы премьеру Пашиняну.

Армянская оппозиция предложила на пост премьер-министра архиепископа Баграта Галстаняна. Это произошло на митинге в Ереване, организованном оппозиционными партиями.

Галстанян является архиепископом Армянской апостольской церкви и известен своей критикой правительства премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее он ставил Пашиняну ультиматумы с требованием уйти в отставку.

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Предложение выдвинуть Галстаняна на пост премьер-министра прозвучало на фоне продолжающихся протестов в Армении. Протесты начались после того, как Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о создании комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в том, что он готов уступить Азербайджану территории, которые Армения считает своими. Протестующие требуют отставки Пашиняна и проведения досрочных парламентских выборов.

Галстанян пользуется поддержкой среди части армянской общественности. Он известен своими националистическими взглядами и критикой соглашения о прекращении огня, которое было подписано в 2020 году после войны между Арменией и Азербайджаном.

Неизвестно, примет ли Галстанян предложение оппозиции. Ранее он заявлял, что не намерен заниматься политикой. 

#армения #выборы #2024 #ереван
Источник: iz.ru
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