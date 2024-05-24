Компания realme объявила о старте продаж в России серии смартфонов realme 12, включающей модели realme 12+ 5G и realme 12 5G.

Компания realme объявляет о старте продаж в России смартфонов realme 12 5G и realme 12+ 5G. Новинки порадуют пользователей продвинутыми камерами, выгодно дополняющими элегантный дизайн устройств.

реклама

Базовая модель realme 12 5G оснащена 108-мегапиксельной камерой с трехкратным оптическим зумом, что позволяет запечатлевать детализированные снимки даже с большого расстояния. Камера поддерживает различные режимы съемки, включая ночной и портретный, обеспечивая создание впечатляющих фото и видео.

Мощная батарея емкостью 5000 мАч гарантирует длительную работу без подзарядки, а 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавную работу и яркую картинку. Помимо этого, realme 12 5G обладает мощным процессором MediaTek Dimensity 810, который обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах и играх.

Модель realme 12+ 5G стала первой в своем сегменте, получившей 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600. Благодаря этому датчику камера смартфона способна делать потрясающие фото с высокой детализацией и низким уровнем шума, даже в условиях слабой освещенности.

Кроме того, realme 12+ 5G оборудован сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп, расширяющими возможности съемки. Смартфон также оснащен процессором MediaTek Dimensity 920, который обеспечивает превосходную производительность при многозадачности и обработке графики.

Оба смартфона работают на операционной системе Android 13, оптимизированной для работы с сетями 5G. Realme 12 5G и realme 12+ 5G поддерживают функцию NFC для бесконтактных платежей и обладают стильным дизайном, дополняющим их впечатляющие возможности.

Смартфоны realme 12 5G и realme 12+ 5G уже доступны для покупки в России. Рекомендованная розничная цена realme 12 5G составляет 19 990 рублей, а realme 12+ 5G - 23 990 рублей. Устройства можно приобрести на официальном сайте realme и у партнеров компании.