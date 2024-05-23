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Представлены очки смешанной реальности Viture Pro XR

Viture Pro XR подключаются к игровым консолям и смартфонам через магнитный разъем.
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Лидер в области технологий смешанной реальности (XR), компания Viture, представила на рынке долгожданные очки Viture Pro XR. Передовая гарнитура XR сочетает в себе множество функций, обеспечивая пользователям захватывающий и улучшенный опыт.

Viture Pro XR оснащены потрясающей частотой обновления 120 Гц, которая обеспечивает плавное и четкое изображение даже при самых быстрых движениях. Эта высокая частота устраняет задержки и искажения, обеспечивая максимальный визуальный комфорт и реалистичность во время использования.

Очки Viture Pro XR обладают эксклюзивной технологией электрохромного затемнения, которая автоматически регулирует прозрачность линз в ответ на условия освещения. Это позволяет пользователям наслаждаться идеальной видимостью в различных условиях, от яркого солнечного света до слабоосвещенных помещений.

Viture Pro XR оснащены встроенной аудиосистемой Harman Kardon, обеспечивающей иммерсивный и высококачественный звук. Пользователи могут наслаждаться кристально чистым звуком, пространственным звучанием и шумоподавлением, что создает исключительный звуковой ландшафт.

Очки Viture Pro XR используют усовершенствованную оптическую систему, которая обеспечивает широкий угол обзора, отличную резкость и минимальное количество бликов. Это позволяет пользователям полностью погрузиться в виртуальный и дополненный контент.

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Viture Pro XR разработаны с учетом комфорта и эргономичности. Регулируемое оголовье и лицевая подкладка обеспечивают надежную и удобную посадку, даже при длительном ношении. Легкий вес и сбалансированная конструкция снижают нагрузку на голову и шею.

Viture Pro XR предлагает безграничные возможности для различных приложений, включая корпоративные презентации, промышленное обучение, развлечения и виртуальные экскурсии. Очки совместимы с различными платформами XR, обеспечивая пользователям доступ к широкому спектру контента и приложений.

Очки Viture Pro XR уже доступны для предварительного заказа на официальном сайте компании. 

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очки очки виртуальной реальности harman kardon
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