Компания Modos пополнила ассортимент мониторов моделью Paper Monitor, которая получила 13,3-дюймовую панель на основе электронных чернил (E Ink) с разрешением 1600:1200 точек.

Компания Modos представила новый монитор Paper Monitor, который основан на технологии электронных чернил (E Ink).

Монитор имеет небольшой дисплей диагональю 13,3 дюйма с разрешением 1600 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. На выбор предлагается как монохромная, так и цветная панель E Ink.

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Modos заявляет, что Paper Monitor имеет низкую задержку в 120 мс. Это значительно ниже, чем у конкурирующих мониторов E Ink, у которых обычно задержка составляет около 270 мс.

Однако стоит отметить, что заявленная задержка в 120 мс и частота обновления 60 Гц доступны только в черно-белом режиме. В этом режиме монитор не может отображать даже оттенки серого.

Тем не менее, черно-белый режим может быть полезен для таких задач, как набор текста и чтение электронных книг.

Для проектов "сделай сам" и взлома также будет доступен отдельный комплект разработки Modos с открытым оборудованием и программным обеспечением с исходным кодом.

Paper Monitor Modos доступен для предварительного заказа по цене $999. Комплект разработки будет доступен по цене $299.