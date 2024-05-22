Соглашение между странами подписали еще 10 лет назад.

Завод "Атоммаш" (входит в Росатом) приступит к изготовлению корпуса атомного реактора для нового блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии в конце 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

реклама

В декабре 2022 года компании "Атомэнергомаша" (АЭМ, машиностроительный дивизион Росатома) прошли квалификацию в проекте АЭС "Пакш-2" и получили сертификаты на изготовление оборудования для этой станции.

"В конце года Атоммаш приступит к изготовлению корпуса атомного реактора для нового блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, изготовление которого стартовало в апреле на металлургическом заводе "АЭМ-Спецсталь" машиностроительного дивизиона государственной корпорации "Росатом"", - говорится в сообщении.

Корпус реактора является одним из самых важных компонентов атомной станции. Он представляет собой крупногабаритное изделие, которое обеспечивает безопасную эксплуатацию реактора.

Изготовление корпуса реактора для АЭС "Пакш-2" будет осуществляться на уникальном оборудовании, которое было разработано и изготовлено для этого проекта. Корпус будет изготовлен из высокопрочной стали, которая обладает высокой коррозионной стойкостью и прочностью.

После изготовления корпус реактора будет доставлен на площадку АЭС "Пакш-2", где он будет установлен в проектное положение.

Изготовление корпуса реактора для АЭС "Пакш-2" является важным этапом в реализации проекта строительства этой станции. АЭС "Пакш-2" будет состоять из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Строительство станции ведется в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Венгрией.