Онлайн-платформа для поиска школ и учителей Zen Educate привлекла 37 млн долларов инвестиций
Онлайн-платформа для поиска школ и учителей Zen Educate привлекла финансирование в размере 37 миллионов долларов. Инвестиции позволят компании расширить свою деятельность по поиску и найму учителей, а также повысить доступность образования по всему миру.
Zen Educate стремится предоставить учителям гибкость и контроль над своей карьерой, предлагая им возможность работать на условиях неполного рабочего дня, по контракту или на постоянной основе. Платформа также позволяет школам быстро и эффективно находить квалифицированных учителей, что позволяет им сосредоточиться на более важных аспектах управления школой.
"Мы верим, что каждый ученик заслуживает возможности получать высококачественное образование. А каждый учитель заслуживает возможности работать со страстью и целью", - сказал Харви Сингх, генеральный директор и соучредитель Zen Educate. "Эта инвестиция позволит нам расширить деятельность и помочь большему количеству учителей и школ найти друг друга".
Компания, первоначально основанная в Лондоне, в настоящее время работает в 11 регионах Англии и 4 штатах США: Техасе, Колорадо, Калифорнии и Аризоне. Более 15% сотрудников Zen Educate базируются в США, что указывает на ее растущее присутствие на этом рынке.
Привлеченное финансирование будет использовано для расширения присутствия Zen Educate в существующих регионах, выхода на новые рынки и дальнейшего развития ее технологической платформы. Компания стремится создать экосистему, в которой учителя будут иметь доступ к различным возможностям трудоустройства, а школы смогут легко найти и нанять высококвалифицированный персонал.
"Мы очень рады тому, чего мы достигли, и нам не терпится увидеть, что принесет нам будущее", - сказал Сингх. "Мы благодарны инвесторам и партнерам за их веру в нашу миссию и за их поддержку в этом путешествии".
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