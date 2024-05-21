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Онлайн-платформа для поиска школ и учителей Zen Educate привлекла 37 млн долларов инвестиций

Компания предлагает учителям гибкость в выборе работы, а школам — доступную стоимость услуг.
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Онлайн-платформа для поиска школ и учителей Zen Educate привлекла финансирование в размере 37 миллионов долларов. Инвестиции позволят компании расширить свою деятельность по поиску и найму учителей, а также повысить доступность образования по всему миру.

Zen Educate стремится предоставить учителям гибкость и контроль над своей карьерой, предлагая им возможность работать на условиях неполного рабочего дня, по контракту или на постоянной основе. Платформа также позволяет школам быстро и эффективно находить квалифицированных учителей, что позволяет им сосредоточиться на более важных аспектах управления школой.

"Мы верим, что каждый ученик заслуживает возможности получать высококачественное образование. А каждый учитель заслуживает возможности работать со страстью и целью", - сказал Харви Сингх, генеральный директор и соучредитель Zen Educate. "Эта инвестиция позволит нам расширить деятельность и помочь большему количеству учителей и школ найти друг друга".

Компания, первоначально основанная в Лондоне, в настоящее время работает в 11 регионах Англии и 4 штатах США: Техасе, Колорадо, Калифорнии и Аризоне. Более 15% сотрудников Zen Educate базируются в США, что указывает на ее растущее присутствие на этом рынке.

Привлеченное финансирование будет использовано для расширения присутствия Zen Educate в существующих регионах, выхода на новые рынки и дальнейшего развития ее технологической платформы. Компания стремится создать экосистему, в которой учителя будут иметь доступ к различным возможностям трудоустройства, а школы смогут легко найти и нанять высококвалифицированный персонал.

"Мы очень рады тому, чего мы достигли, и нам не терпится увидеть, что принесет нам будущее", - сказал Сингх. "Мы благодарны инвесторам и партнерам за их веру в нашу миссию и за их поддержку в этом путешествии".

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