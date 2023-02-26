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Основные причины, почему СВО длится целый год

Я предлагаю разобраться в причинах такого затяжного противостояния между двумя некогда братскими народами и попытаться ответить на вопрос – почему Россия до сих пор не добилась поставленных целей?
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Вот уже год, как идёт Специальная военная операция, которую 24 февраля 2022-го года провозгласил Президент России – Владимир Путин. Никто в мире не предполагал, что этот конфликт сможет перейти годовую отметку, но это произошло. Я предлагаю разобраться в причинах такого затяжного противостояния между двумя некогда братскими народами и попытаться ответить на вопрос – почему Россия до сих пор не добилась поставленных целей?

  1. Снабжение Украины Западом. Тут, конечно, можно долго плеваться в мою сторону, но разумные люди понимают, что как не были бы мотивированы украинские военнослужащие, без помощи США, они не выдержали и трёх месяцев. То количество оружия и боевой техники, которое поставляют страны Альянса, не способна перекрыть ни одна армия мира, в том числе и Россия. Тем более, как бы мы не храбрились, но эффект от санкций и нарастающей мировой изоляции уже идёт и с ним также приходится бороться.
  2. Неоправданные ожидания российской власти. Ни для кого не секрет, что РФ планировала молниеносный захват Киева и оперативную смену власти. Об этом говорят, как западные аналитики, так теперь признают и в российском обществе. Главный вопрос – почему ожидания не оправдались? Ну, тут есть ряд факторов, которые необходимо рассмотреть:

Во-первых, это несоответствие информации «на верхах» реальному положению дел в войсках. Данное несоответствие касалось, как состояния вооружения и военной техники, так и подготовленности войск. Но  эта проблема не возникла внезапно. На протяжении многих лет весь аппарат армейской структуры был построен на том, что «всё хорошо, всего хватает». Нереалистичные приказы, затем какое-то исполнение, далёкое от первоначального замысла, в связи с нехваткой ресурсов, а на словах и бумаге «все цели достигнуты». Как бы не было печально о всём этом писать, но эта проблема должна быть увидена и, возможно, хорошо, что о ней мы узнаём сейчас, а не когда НАТО решило бы потеснить российские границы.

Во-вторых, это ложное впечатление о том, что украинцы  примут Россию как освободительницу и откроют перед ней все двери. Этого не произошло, а в некоторых местах двери закрылись и там, где были изначально распахнуты. Для большинства людей из украинского народа Россия всегда будет «захватчиком», какие бы гуманистические идеи она не несла. Если бы Украина хотела с нами «дружить», то не произошло бы Майдана в 2014-ом.

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       3.Невозможность России в короткие сроки мобилизовать необходимые ресурсы. И тут дело касается                   всего. От призыва необходимого количества граждан и должной подготовки кадровых офицеров, до                  невозможности нарастить все сферы обеспечения войск.

Я уверен, что начало второго года спецоперации не ограничивается только тремя этими причинами, но они включают в себя большую часть проблем, которые стали их следствием. И если мы хотим противопоставить себя целому блоку стран,  неустанно снабжающих Украину, нам надо научиться смотреть на вещи честно, не бояться говорить о пробелах и неудачах, учиться на них и продолжать мобилизовать экономику и производство на военные рельсы. Держа одну руку за спиной, этот узел России развязать не удастся.  

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