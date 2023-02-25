Многие военные аналитики, как с одной, так и с другой стороны заявляют, что данные ракеты необходимы Киеву для того, чтобы наносить удары по Крыму, либо в глубину Российской Федерации, но дадут ли эти удары значимый эффект и действительно в этом ли дело?

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Президент Украины – Владимир Зеленский заявил о том, что Украине удалось договориться с Великобританией о поставках дальнобойного оружия. Как ранее утверждало Министерство обороны Британии, они рассматривают возможность передачи крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow (штормовая тень).

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Вес боевой части снаряда – 450 кг;

Дальность стрельбы – 250 - 500 км (в зависимости от условий);

Высота полёта – 30-40 метров;

Скорость – 1000 км/ч.

Платформой для данной ракеты может служить бомбардировщик Су-24М.

Многие военные аналитики, как с одной, так и с другой стороны заявляют, что данные ракеты необходимы Киеву для того, чтобы наносить удары по Крыму, либо в глубину Российской Федерации, но дадут ли эти удары значимый эффект и действительно в этом ли дело?

Во-первых, одиночные удары даже таким оружием, как Storm Shadow на цели в тактической глубине будут легко перекрываться российским ПВО, так как скорость ракет недостаточно высока, чтобы наши системы С-400 или даже С-300 не могли её отследить и поразить.

Во-вторых, удары по российской территории, тем более в область Крыма, требуют достаточно близкого приближения украинских бомбардировщиков к линии боевого соприкосновения (ЛВС), что может повлечь уничтожение ракеты прямо на самолёте.

Неужели украинское командование настолько глупо, чтобы так рисковать?

Я считаю, что всё дело в боевых порядках. На данный момент подразделения тыла нашей армии расположены на удалении не менее восьмидесяти километров от ЛБС. Достать, а тем более вывести из строя российскую технику и склады с вооружением, имея даже HIMARS практически невозможно (по крайней мере, попытки легко отследить).

При появлении у Киева дальнобойных ракет Британии, к сожалению, всё может измениться. При правильной эксплуатации украинская армия сможет запускать ракету уже с расстояния ста километров от ЛБС и иметь высокую вероятность поражения цели.

Второй причиной, по которой киевские власти так неистово ждут поставок дальнобойных ракет, на мой взгляд, является возможность беспрепятственного обстрела на дальних подступах таких городов, как Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Подгорное и даже Луганск. При этом во многих из них развёрнуты точки снабжения наших войск, что может повлечь за собой существенные потери.

Поэтому, в заключении, хотелось бы подчеркнуть, что стоит бояться не ударов по Крыму и российским областям, а дестабилизации наших боевых порядков, нарушения снабжения и логистики.

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Как бы не прошёл процесс поставки Киеву этих ракет, основным решением по решению данной опасности, я вижу только рассредоточение тыловых подразделений и усиление систем ПВО на основных направлениях ударов.