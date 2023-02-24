6 февраля Турции, а именно провинции Кахраманмараш пришлось принять на себя тяжелейший удар в виде землетрясения магнитудой 7,7. Подземные толчки так же ощутили на себе жители ещё десяти провинций страны, что повлекло за собой огромные человеческие жертвы и разрушения. Но, к сожалению, на этом ужасы природного катаклизма для турецких жителей не закончились.
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Уже 20 февраля землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8 разразились в провинции Хатай и стали причиной обрушения трассы между городами Антакья и Искендерун.
«Общее число погибших на момент 22 февраля составило 43 556 человек» - сообщил TRT Haber, ссылаясь на главу МВД Турции – Сулеймана Сойлу.
Президентом Реджеп Тайип Эрдоганом была объявлена поисково-спасательная операция, продолжающаяся и по сей день. Так же по инициативе Главы страны семьям погибших была выделена материальная помощь в размере 100 тысяч турецких лир (370 000 руб.)
Ужасающая катастрофа в Турции стала огромной трагедией для сотен тысяч человек, но для кого-то из недовольных властью эта ситуация представилась счастливой возможностью пошатнуть положение нынешнего Президента. Группой адвокатов был подан иск против Главы Турции и высших государственных деятелей за их «безответственность» вследствие произошедших землетрясений и тех последствий, к которым они привели.
Заявление включает в себя одиннадцать обвинений в различных преступлениях, одними из которых являются «умышленное убийство и ранение более одного человека» и «преднамеренную халатность». Так же в заявлении содержатся пункты о злоупотреблении служебным положением, оскорблениях, фальсификации торгов и скрытии доказательств по уголовному делу.
В тексте так же упоминаются слова Президента Турции, назвавшего землетрясения «судьбой» и заявившего, что, несмотря на все страдания, с которыми сталкивается страна, люди должны выполнять обязанности, которые не исполняет государство.
Основная критика правительства заключается в том, что правящие элиты, находящиеся у власти более двадцати лет, не смогли подготовить Турцию к такой катастрофе и не оказали необходимую помощь от землетрясений.
Из-за невозможности дозвониться до пострадавших осуждению так же подверглись операторы сотовой связи, которые не смогли вовремя обеспечить полноценный обмен сигналами между мобильными телефонами и телефонными вышками.