Известная по всему миру кинематографическая студия Marvel решила внести изменения в фильм, который понравился многим зрителям.

«Черная вдова» - та самая кинокартина, которая не понравилась многим экспертам. Сценаристы решили придумать новое название - «Громовержцы». Ли Сон Чжину стал новым сценаристом, заменившим Эрика Пирсона, который работал над созданием первой экранизации.

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Почему же сценаристы решили изменить ход событий в фильме? Как известно кино-эксперту Джеффу Снейдеру, версия под названием «Черная вдова» была через чур сконцентрирована на героях «Черной вдовы». Эксперт утверждает, что проблема фильм заключилась в чрезмерном уклоне на персонажа, о котором все и так знали историю. Такую же проблему обнаружили и в фильме «Отряд самоубийц». Именно поэтому команда решила создать новую историю, убрав акцент на известном всем персонаже.

В фильме «Громовержцы» были ранее утверждены следующие актеры: Флоренс Пью, Ольга Куриленко и Дэвид Харбор. Стоит отметить, что помимо этого в фильме можно будет увидеть Ханну Джон-Кэймен, Джулию Луич-Дрейфус, Себастиана Стэна и Уайатта Расселла.

Уже в следующем году на экранах будет демонстрация шикарного фильма «Громовержцы», который полностью поменяет ваше мнение о персонажах. Успейте посмотреть сериал первыми и убедиться, что это замечательная экранизация.

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Остался последний момент: сколько заработали создатели фильма «Черная вдова»? Ни для кого не секрет, что прокат фильма вышел в самый пик пандемии коронавируса. Именно из-за этого сбор был меньше, чем предполагалось. 379 миллионов долларов – такую цену заработала экранизация «Черная вдова». Однако позже была подача документов в суд от Скарлетт Йоханссон. Она потребовала компенсацию.