Streets of Rage 4 - игра, выдержавшая испытание временем

реклама

Когда дело доходит до классических видеоигр, немногие обладают такой выносливостью, как Streets of Rage. Первоначально выпущенная в 1991 году, игра быстро стала культовой классикой благодаря динамичному действию, запоминающимся персонажам и убийственному саундтреку. Теперь, спустя 26 лет после выхода Streets of Rage 3, фанаты наконец-то могут насладиться новой частью серии: Streets of Rage 4.

Одна из самых впечатляющих вещей в Streets of Rage 4 — это то, насколько хорошо ей удается передать дух оригинальных игр, оставаясь при этом свежим и современным. Графика была обновлена для консолей текущего поколения, но она по-прежнему сохраняет тот же красочный мультяшный стиль, который сделал оригинальные игры такими запоминающимися. Музыка тоже такая же запоминающаяся и заразительная, как всегда.

Но не только эстетика делает Streets of Rage 4 такой замечательной игрой. Сам игровой процесс невероятно приятен, с большим разнообразием движений и комбо, которые нужно освоить. У каждого персонажа есть свои уникальные способности и сильные стороны, что побуждает игроков экспериментировать и находить свой любимый стиль игры.

Конечно, ни одна игра не идеальна, и с первоначальным выпуском Streets of Rage 4, безусловно, были некоторые проблемы. К счастью, разработчики усердно работали над решением этих проблем с новым обновлением, которое включает более 300 изменений. Это обновление включает в себя исправления ошибок, корректировки баланса и новые функции, такие как обновленная совместная игра и обновленный режим выживания.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В целом, Streets of Rage 4 — фантастическая игра, выдержавшая испытание временем. Являетесь ли вы давним поклонником серии или новичком, ищущим веселую и сложную игру beat 'em up, эту игру определенно стоит попробовать. А учитывая текущую скидку, доступную на большинстве платформ, самое время вскочить и начать бить плохих парней.