Рейтинг составлен зарубежными экспертами для новичков.

Водителю с небольшим опытом важно правильно выбрать автомобиль. Он должен чувствовать за рулем уверенность и комфорт. Зарубежными экспертами Whatcar был составлен рейтинг подходящих автомобилей. Многие модели из этого списка продаются на территории России.

Британское издание Whatcar специализируется на проведении различных исследований автомобилей. Его эксперты составили рейтинг машин для новичков. И в первую очередь они выделяют модель Renault Clio. По мнению специалистов, обслуживание является не слишком дорогим. Это удобное и надежное транспортное средство. Явным плюсом является мотор с объемом 1 литр. Он позволяет достаточно экономно расходовать топливо.

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На территории России модель Renault Clio можно легко приобрести на вторичном рынке. Подержанный автомобиль стоит недорого.

Основные достоинства автомобиля:

Практичность и функциональность.

Хорошо продуманный интерьер.

Прекрасная управляемость.

Основные минусы модели:

На низких скоростях машина демонстрирует жесткий ход.

Недостаточно свободного пространства на задних сиденьях.

Далее в их списке идет хетчбек Skoda Fabia, который обладает компактными размерами. Благодаря этому, даже у водителя-новичка не возникнет сложностей с парковкой данного автомобиля. При этом его салон достаточно просторен и комфортабелен. А размер багажника позволяет перевозить много вещей. По этим параметрам Skoda Fabia обгоняет популярный в России Ford Focus.

Российский рынок подержанных автомобилей предлагает широкий выбор Skoda Fabia. Можно выбрать подходящую машину с небольшим пробегом и коробкой «автомат».

Главные преимущества:

Просторный удобный салон.

Вместительный багажник.

Основные недостатки:

Интерьер достаточно прост.

Из минусов - с мультимедийной системой периодически возникают сложности.

И, наконец, Seat Ibiza, который является лидером в категории доступной эксплуатации. Это экономичный автомобиль с прекрасной управляемостью. Двигатель 1л позволяет не тратить много топлива. На рынке подержанных машин России встречается нечасто. Но можно легко приобрести Seat Ibiza с коробкой «автомат» и мотором 1,2л.

Основные плюсы:

Надежность.

Достаточно просторный салон.

Минусы:

Недостаточная шумоизоляция.

В ТОП-10 также присутствуют другие модели, в числе которых Hyundai i10, Volkswagen Polo, Dacia Sandero и т.д. Но их популярность уступает представленной выше тройке.