Новинка 27B1U7903 получила разрешение 4K и поддержку новейшего подключения Thunderbolt 4

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Компания Philips объявила о выходе miniLED монитора 27B1U7903, который сочетает в себе высокое качество изображения, надежную док-станцию и использует экологически чистые материалы в своих компонентах и упаковке. Новинка является первым монитором компании Philips, который получил новейшую технологию подключения Thunderbolt 4.

Ключевая особенности Philips 27B1U7903:

Вход/выход Thunderbolt 4 для видео, аудио, передачи данных, Ethernet, подачи питания, последовательного подключения.

27-и дюймовый дисплей MiniLED, получил наибольшее количество зон локального затемнения (2304 зоны по сравнению с обычными 576 зонами).

Сертификация VESA DisplayHDR 1400 для более глубокого черного и более яркого белого, ультрареалистичные цвета, блики и тени в играх и фильмах.

Разрешение UltraClear 4K для максимальной детализации и точности.

Четырехсторонний безрамочный дизайн и встроенная система управления кабелями для гладкого и лаконичного внешнего вида.

Новинка поддерживает разрешение UltraClear 4K (3840x2160) и обеспечивает высокую точность и детализацию. Технология IPS обеспечивает широкие углы обзора 178/178 градусов, а подсветка MiniLED облегчает контроль яркости и коэффициента контрастности. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 1400, а также получил пиковую яркость до 1400 нит, увеличенный диапазон контрастности и более широкую цветовую гамму. Технология Zero Bright Dot устраняет дефекты ярких точек ЖК-дисплея, в то время как SmartUniformity обеспечивает постоянную яркость по всему дисплею.

Еще одной особенностью новинки Philips 27B1U7903 является протокол Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 обеспечивает высокую скорость передачи данных через один кабель, надежные развлечения в формате 4K на нескольких экранах, мощность 90 Вт для зарядки или питания ноутбуков, простое подключение для настройки нескольких мониторов и защиту от атак Thunderspy. Также Thunderbolt 4 совместим с USB4, который гарантирует скорость передачи данных до 32 Гбит/с.

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Монитор Philips 27B1U7903 доступен для покупки по цене от 1199 фунтов стерлингов включая НДС.