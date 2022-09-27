Компания KLEVV представила высокопроизводительную память DDR5 для разгона и игр — комплект памяти CRAS XR5 RGB DDR5. Новинка разработана специально для эффективного взаимодействия с новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения.

Память CRAS XR5 RGB DDR5 обеспечивает высокую скорость передачи данных с отличным потенциалом разгона, значительно расширяя границы памяти предыдущего поколения. Новинка будет доступна в комплекте на 32 ГБ (16 ГБ x2, двухканальный пакет), пользователи могут выбирать между вариантами скорости 6000 МТ/с или 6200 МТ/с в зависимости от своих предпочтений. Новая память CRAS XR5 RGB DDR5 протестирована QVL и совместима со всемирно известными основными материнскими платами.

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Память также поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile) 3.0 для оптимизированных настроек и обеспечивает беспроблемный разгон одним щелчком мыши.

CRAS XR5 RGB DDR5 оснащена уникальным круглым, но полупрозрачным световым рассеивателем, а алюминиевый радиатор имеет элегантный белый оттенок, придающий обновленный вид. Усовершенствованная интеграция дизайна передает эстетическую привлекательность, чтобы впечатлять стильным визуальным видом в любой сборке.

Память CRAS XR5 RGB DDR5 совместимая с программным обеспечением для управления RGB всех основных производителей материнских плат и игровых периферийных устройств и позволяет пользователям полностью контролировать эффекты RGB.

На CRAS XR5 RGB DDR5 будет действовать ограниченная пожизненная гарантия производителя. Цену и дату продажи новинки компания KLEVV пока не объявила.