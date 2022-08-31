Cooler Master представила игровые мыши с облегченным корпусом
Компания Cooler Master выпустила новые игровые мыши MM310 и MM311. MM310 и MM311 — это полнофункциональные игровые мыши, которые получили облегченный корпус. Общий вес модели MM310 составит 50 грамм, а модели MM311 55 грамм.
Новое семейство мышей MM310 сертифицировано NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex — это революционный набор технологий, которые оптимизируют и измеряют задержку системы, чтобы обеспечить максимальное конкурентное преимущество. Игровые мыши с NVIDIA Reflex в сочетании с дисплеями NVIDIA G-SYNC представляют собой единственный инструмент измерения системной задержки, который обнаруживает входящие щелчки мыши и измеряет время, необходимое для изменения результирующих пикселей на экране.
Модель MM310 оснащена кабелем Ultraweave, а в модель MM311 добавлено беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц, обеспечивающее подключение в пределах более 10 метров. Также новинки получили RGB-подсветку, которая также подсвечивает логотип на корпусе. Эффекты RGB-подсветки можно настраивать в режиме реального времени с помощью комбинаций клавиш или программного обеспечения MasterPlus+.
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Игровые мыши MM310 и MM311 будут доступны в середине сентября 2022 года на Amazon по цене от 29,99 и 39,99 долларов США соответственно.
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