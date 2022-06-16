Новинка Stage Air V2 уже доступна для покупки по цене в 50 долларов США

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Компания Creative Technology сегодня объявила о выпуске Creative Stage Air V2, своей новейшей звуковой панели под монитор. Звуковая панель разработана для того, чтобы предоставить пользователям насыщенный звук в компактном форм-факторе, который универсален в возможностях подключения. Новинка обновлена по сравнению со своим популярным предшественником (Stage Air), Stage Air V2 и отличается новым внешним видом, сохраняя при этом тонкий и компактный профиль. Stage Air V2 обеспечивает более полное звучание со значительно улучшенными басами, благодаря новым двойным полнодиапазонным динамикам и пассивному излучателю увеличенного размера.

Новая звуковая панель имеет полный профиль подключения для совместимых устройств (включая ПК, Mac, PS5, Nintendo Switch, мобильные устройства) — пользователи могут удобно подключить один USB-кабель для звука и питания или использовать разъем 3,5 мм для аналогового подключения. Новинка может использоваться как беспроводной динамик с новейшей технологией Bluetooth 5.3 и может работать до шести часов без подзарядки. Звуковая панель Stage Air V2 уже доступна для покупки в онлайн-магазине Creative. Цена на новинку составляет 50 долларов США.





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