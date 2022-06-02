NZXT выпустила материнские платы формата ATX на Z690 чипсете с поддержкой Intel XMP 2.0
Компания NZXT сегодня объявила о выпуске NZXT N7 и N5 Z690, новейших материнских плат формата ATX на базе процессоров Intel 12-го поколения. Благодаря новейшему набору микросхем Intel, поддержке процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения, PCIe Gen 5.0, Wi-Fi 6e и Bluetooth V5.2. Материнская плата N5 обладает всеми функциями, как и у модели N7, но не имеет металлической крышки, чтобы предоставить широкие возможности пользователям по более низкой цене.
Основные характеристики N7 Z690 представлены ниже:
- Разработана на базе набора микросхем Intel Z690.
- Совместима с процессорами Intel Core i9, Core i7 и Core i5 12-го поколения.
- Схема силовой фазы питания 12+1 DrMOS Power Phase Design и 6-слойные печатные платы
- Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth V5.2
- Три разъема M.2 для устройств хранения данных
- Поддержка разгона памяти до 5000 МГц и Intel XMP 2.0
- 8-канальный звук
Новинка N7 Z690 имеет функции контроллера RGB и вентилятора, которые позволяют управлять четырьмя каналами RGB-подсветки и семью каналами вентилятора через CAM. Металлическая крышка покрывает всю плату и обеспечивает бесшовный и эстетичный внешний вид.
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Основные характеристики N5 Z690 представлены ниже:
- Разработана на базе набора микросхем Intel Z690.
- Совместима с процессорами Intel Core i9, Core i7, Core i5 12-го поколения.
- Схема силовой фазы питания 8+1 DrMOS
- Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth V5.2
- Четыре разъема M.2 для устройств хранения данных
- Поддержка разгона памяти до 5000 МГц и XMP
- 8-канальный звук
Материнская плата N5 Z690 позволяет настраивать и управлять четырьмя каналами RGB-подсветки и шестью каналами вентиляторов. Для самого верхнего диска NVMe предусмотрен встроенный теплоотвод.
Цена на материнские платы N7 и N5 составят 299,99 и 239,99 долларов США.
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