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NZXT выпустила материнские платы формата ATX на Z690 чипсете с поддержкой Intel XMP 2.0

Материнские платы N7 и N5 разработаны для процессоров Intel 12-го поколения и поддерживают разгон оперативной памяти до 5000 МГц
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Компания NZXT сегодня объявила о выпуске NZXT N7 и N5 Z690, новейших материнских плат формата ATX на базе процессоров Intel 12-го поколения.  Благодаря новейшему набору микросхем Intel, поддержке процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения, PCIe Gen 5.0, Wi-Fi 6e и Bluetooth V5.2. Материнская плата N5 обладает всеми функциями, как и у модели N7, но не имеет металлической крышки, чтобы предоставить широкие возможности пользователям по более низкой цене. 

Основные характеристики N7 Z690 представлены ниже:

  • Разработана на базе набора микросхем Intel Z690.
  • Совместима с процессорами Intel Core i9, Core i7 и Core i5 12-го поколения.
  • Схема силовой фазы питания 12+1 DrMOS Power Phase Design и 6-слойные печатные платы
  • Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth V5.2
  • Три разъема M.2 для устройств хранения данных
  • Поддержка разгона памяти до 5000 МГц и Intel XMP 2.0
  • 8-канальный звук 

Новинка N7 Z690 имеет функции контроллера RGB и вентилятора, которые позволяют управлять четырьмя каналами RGB-подсветки и семью каналами вентилятора через CAM. Металлическая крышка покрывает всю плату и обеспечивает бесшовный и эстетичный внешний вид. 

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Основные характеристики N5 Z690 представлены ниже:

  • Разработана на базе набора микросхем Intel Z690.
  • Совместима с процессорами Intel Core i9, Core i7, Core i5 12-го поколения.
  • Схема силовой фазы питания 8+1 DrMOS
  • Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth V5.2
  • Четыре разъема M.2 для устройств хранения данных
  • Поддержка разгона памяти до 5000 МГц и XMP
  • 8-канальный звук 

Материнская плата N5 Z690 позволяет настраивать и управлять четырьмя каналами RGB-подсветки и шестью каналами вентиляторов. Для самого верхнего диска NVMe предусмотрен встроенный теплоотвод.

Цена на материнские платы N7 и N5 составят 299,99 и 239,99 долларов США.

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intel материнская плата z690 nzxt
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Денис Кузьмин
13:31
И в Россию не завезут такую я так понял?
NZXT выпустила материнские платы на чипсетах Z690 серий N5 и N7
wwr222
13:30
Зато фотка черно-белая...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Olexey Arestovich
13:29
если и будут перепродавать то в три дорога, вся электроника в любом случае взлетит в цене, а значит и на производственных линиях прибыль упадет и со всем последующим.
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
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