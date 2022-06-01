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Известный инсайдер Йогеш Брар раскрыл характеристики нового складного смартфона Galaxy Z Flip4 компании Samsung.
По словам источника, будущий Z Flip4 будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD+ Super AMOLED с частотой обновления экрана 120 Гц. Внешний дисплей будет всего 2,1 дюйма. Смартфон будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Z Flip4 получит встроенную память объемом 128 или 256 ГБ. Основная камера будет состоять из пары объективов, каждый из которых получит разрешение 12 Мп. Смартфон получит One UI 4 на базе Android 12 и аккумулятор емкостью 3700 мАч. Новинка будет поддерживать 25-ваттную проводную и 10-ваттную беспроводную быструю зарядку.
Основные характеристики Z Flip4 перечислены ниже:
- Основной дисплей: 6,7-дюймовый FHD+ sAMOLED, 120 Гц
- Внешний дисплей: 2,1-дюймовый sAMOLED
- Процессор: Snapdragon 8+ 1-го поколения SoC
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
- Встроенная память: 128/256 ГБ памяти
- Основная камера: 12 МП + 12 МП (UW)
- Внутренняя камера: 10MP
- ОС: Андроид 12, OneUI 4
- Аккумулятор: 3700 мАч
Компания Samsung анонсирует Galaxy Z Flip4 вместе с Z Fold4 на предстоящем мероприятии «Unpacked», дата которого пока не объявлена.