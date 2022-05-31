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Philips выпустила игровые мониторы с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD

Новинки 27M1F5500P и 27M1F5800 будут доступны для покупки с июня 2022 года
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Игровая линейка премиум-класса Momentum 5000 от компании Philips Monitors пополняется двумя новыми игровыми мониторами с диагональю 27 дюймов (68,5 см): Momentum 27M1F5500P и 27M1F5800.  

Мониторы Philips 27M1F5500P и 27M1F5800 получили IPS панели с разрешением экрана 2560 х 1440, которые обеспечивают четкое изображение и насыщенные цвета даже в режиме поворота на 90°. Технология Ultra Wide-Color обеспечивает широкий цветовой спектр для более ярких и реалистичных цветов. Функция Philips SmartContrast анализирует контент в режиме реального времени и автоматически регулирует цвета и интенсивность подсветки, повышая контрастность. Также мониторы получили режим LowBlue Mode и технологию Flicker-Free для защиты глаз зрителей от вредного воздействия синего света и SmartErgoBase для обеспечения эргономических регулировок.  

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Новинки Philips 27M1F5800 и 27M1F5500P имеют частоту обновления 144 Гц и 240 Гц соответственно, а время отклика составляет 1 мс. Технологией AMD FreeSync Premium предназначена для сверхплавной игры без разрывов и рывков с малой задержкой. Оба монитора включают в себя множество функций, разработанных специально для нужд геймеров. В новинках есть клавиша переключения меню EasySelect для быстрой и простой настройки параметров экранного меню монитора, а также MultiView для одновременного двойного подключения и просмотра. Мониторы получили встроенные фронтальные стереодинамики, которые обеспечивают насыщенный звук и предоставляют пользователю более захватывающий игровой процесс.  

Мониторы Philips 27M1F5500P и 27M1F5800 станут доступны для покупки с июня 2022 года. Цена на новинки составит 529,99 и 629,99 фунтов стерлингов соответственно.

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монитор philips игровой монитор qhd 27m1f5500p 27m1f5800
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