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Смартфоны Honor 70, 70 Pro и 70 Pro+ представлены официально
Серия Honor 70 будет оснащена тремя камерами и датчиком Sony IMX800
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Компания Honor анонсировала серию смартфонов Honor 70 с новейшим пользовательским интерфейсом Honor Magic UI 6.1 на базе Android 12. Для создателей контента последняя серия предложит «первую в отрасли» функцию Solo Cut Mode Vlog, которая позволяет создавать портретные видеоблоги и два HD-видео одновременно. 

Серия Honor 70 будет оснащена системой с тремя осесимметричными камерами в изогнутом дизайне и 1/1,49-дюймовым датчиком камеры Sony IMX800 с основной видеокамерой IMX800 на 54 МП. Дополнительная 50-мегапиксельной сверхширокоугольная камера с углом обзора 122°, выступит в качестве макрокамеры. Honor 70 Pro+ и 70 Pro будут оснащены электронной стабилизацией изображения (EIS), оптической стабилизацией изображения (OIS) и 8-мегапиксельной телеобъективом с 3-кратным оптическим и до 30-кратным цифровым зумом.

Смартфон Honor 70 получит 6,67-дюймовым OLED-дисплей с изогнутым экраном под углом 58°, а Honor 70 Pro+ и Honor 70 Pro будут оснащены 6,78-дюймовым OLED-дисплеем и получат полностью симметричный четырехугольный изогнутый дизайн. Флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000 и чипсет Dimensity 8000 используются в Honor 70 Pro+ и 70 Pro соответственно, а Honor 70 будет оснащен мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G. Серия Honor 70 весит 178 г и имеет толщину 7,91 мм.

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Серия смартфонов Honor 70 будет выпускаться в цветах: Midnight Black, Crystal Silver, Emerald Green, Frosted Gold и Icelandic Frost.  Предзаказ на серию уже доступен, а заказы начнут отправляться с 7 июня. Стоимость Honor 70, 70 Pro и 70 Pro+ в Китае составит около 404, 554 и 644 долларов США соответственно.

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