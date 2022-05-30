Корпус будет оснащен встроенным блоком питания с сертификатом 80 PLUS Gold и тремя вентиляторами 120-мм

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

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Компания Seasonic выпустит корпус ARCH Q503 формата Mid-Tower ATX со встроенным блоком питания CONNECT и стальным корпусом, который получил боковые панели из закаленного стекла с обеих сторон. Современный дизайн и удобные функции делают новинку хорошим выбором для пользователей, которым требуется простая сборка и беспроблемная укладка кабелей.

Передовое шасси ARCH Q503 упрощает сборку системы и прокладку кабелей, обеспечивая непревзойденное удобство работы для пользователя. Съемные стеклянные панели упрощают установку компонентов и обеспечивают четкое визуальное представление о конфигурации системы. Модуль Seasonic CONNECT является узлом управления кабелями, к которому компоненты напрямую подключаются более короткими кабелями. Новый способ интеграции блока питания улучшает вентиляцию и внешний вид корпуса, за счет уменьшения путаницы кабелей. Встроенный блок питания получил рейтинг эффективности 80 PLUS Gold, а также оснащен кнопкой управления вентилятором на задней панели.

Передняя и задняя панель корпуса оснащена тремя кулерами, которые обеспечивают оптимальный воздушный поток. Для дополнительного охлаждения, в корпус можно установить до восьми 120-мм кулеров охлаждения, а также различные решения для жидкостного охлаждения.

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Цену и дату выхода новинки компания Seasonic пока не объявила.