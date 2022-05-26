Компания Sonnet анонсировала сетевой адаптер McFiver PCIe Card. Новинка имеет пять интерфейсов — два слота M.2 NVMe SSD, один порт 10 Gigabit Ethernet и два порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) Type-C. Адаптер Sonnet совместим с доступным слотом x8 PCIe, а также с портами Thunderbolt.

В новинку можно установить до двух SSD M.2 NVMe 2280 PCIe для сверхбыстрого доступа к файлам. При использовании твердотельных накопителей самой большой на сегодняшний день емкости можно установить до 16 ТБ хранилища. Порт 10GbE карты подключается к сетевой инфраструктуре 10GbE и общим системам хранения с помощью кабелей Cat 6 или Cat 6A. Порты USB-C подключают и питают два высокопроизводительных периферийных USB-устройства, поддерживая соединение со скоростью 10 Гбит/с через каждый порт.

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Адаптер Sonnet McFiver PCIe обеспечивает все преимущества индивидуального хранилища SSD, сетевого интерфейса 10 Gigabit Ethernet и адаптеров USB-C 10 Гбит/с в высокопроизводительной карте PCIe, для установки которой требуется только один слот PCIe.

Новый адаптер компании Sonnet будет доступен для покупки с середины июня 2022 года. Рекомендованная розничная цена новинки составит 399,99 долларов США.