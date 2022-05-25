Alphacool выпустила вентиляторный концентратор ES Guardian Powerfan
Серверные и промышленные вентиляторы имеют повышенное энергопотребление из-за их высокой производительности. Вентиляторы таких типов обычно подключают только напрямую к блоку питания, поскольку существующие разъемы на стандартных материнских платах не могут обеспечить необходимую мощность. Проблемой таких вентиляторов является то, что их работу нельзя мониторить и контролировать. Для решения данной проблемы, компания Alphacool выпустила 4-портовый концентратор Powerfan ES Guardian.
Концентратор 4-Port Powerfan Hub ES Guardian размещается в корпуса сервера, а затем подключается к блоку питания и материнской плате с помощью ШИМ-кабеля. Новинка поддерживает до 4-х вентиляторов, которые могут быть обеспечены достаточной мощностью и управляться через BIOS. Концентратор Guardian Powerfan также имеет 2 разъема шины CAN, которые обеспечивают дополнительные функции при использовании контроллера шины CAN и соответствующего программного обеспечения.
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Рекомендуемая производителем цена с НДС на новинку составит 49,99 евро.
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