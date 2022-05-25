Ноутбук GIGABYTE AERO 4K HDR CREATOR получил награду BC Award 2022
Ноутбук AERO 17 Creator компании GIGABYTE получил награду Best Choice Award 2022, которая считается глобальным показателем закупок международными покупателями. Новинка от GIGABYTE разработана специально для профессиональных и творческих людей. Дизайн лицевой панели и технология отображения, выгодно выделяется на фоне продуктов предыдущего поколения и конкурентоспособных аналогов других компаний.
В этом году продукты серии GIGABYTE AERO претендуют на звание шедевра, открывая эру 17-дюймовых ноутбуков Creator с внедрением технологий отображения 4K miniLED, а также эволюцией в дизайне продуктов. Внешний вид ноутбука имеет эстетику цельного шасси, созданного с помощью технологии ЧПУ.
Для пользователей, которые проводят бесчисленное количество часов за своими ноутбуками, качество экрана является основным фактором комфорта во время длительных рабочих сессий. GIGABYTE предлагает 4-сторонний ультратонкий безрамочный дизайн с более широким цветовым пространством и сертификацией высокой контрастности VESA DisplayHDR 1000. Ноутбуки AERO 17 Creator на базе процессора Intel 12-го поколения получили множество международных наград, таких как Red Dot Product Design Award 2022 и стали популярными в сообществе профессиональных дизайнеров.
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