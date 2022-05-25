Ноутбук AERO 17 Creator компании GIGABYTE получил награду Best Choice Award 2022, которая считается глобальным показателем закупок международными покупателями. Новинка от GIGABYTE разработана специально для профессиональных и творческих людей. Дизайн лицевой панели и технология отображения, выгодно выделяется на фоне продуктов предыдущего поколения и конкурентоспособных аналогов других компаний.

В этом году продукты серии GIGABYTE AERO претендуют на звание шедевра, открывая эру 17-дюймовых ноутбуков Creator с внедрением технологий отображения 4K miniLED, а также эволюцией в дизайне продуктов. Внешний вид ноутбука имеет эстетику цельного шасси, созданного с помощью технологии ЧПУ.

Для пользователей, которые проводят бесчисленное количество часов за своими ноутбуками, качество экрана является основным фактором комфорта во время длительных рабочих сессий. GIGABYTE предлагает 4-сторонний ультратонкий безрамочный дизайн с более широким цветовым пространством и сертификацией высокой контрастности VESA DisplayHDR 1000. Ноутбуки AERO 17 Creator на базе процессора Intel 12-го поколения получили множество международных наград, таких как Red Dot Product Design Award 2022 и стали популярными в сообществе профессиональных дизайнеров.