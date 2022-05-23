Согласно информации на официальном сайте, Meta скоро прекратит поддержку популярного приложения WhatsApp на двух старых версиях iOS. Пользователям вскоре потребуется обновить свои iPhone до iOS 12 или новее, чтобы продолжить использовать популярный мессенджер.

На официальном сайте поддержки WhatsApp не упоминается, когда именно компания планирует отказаться от iOS 10 и 11. Однако WABetaInfo обнаружила внутри мессенджера уведомление о том, что WhatsApp прекратит поддержку iOS 10 и 11 с 24 октября текущего года.

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Компания Apple выпустила iOS 10 еще в 2016 году, а iOS 11 — в 2017 году. Если Вы все еще используете смартфоны с этими версиями IOS, имейте в виду, что вскоре WhatsApp оставит Вас без поддержки. Мессенджер может некоторое время продолжать работать на iOS 11, но будущие обновления и изменения в конечном итоге уберут его поддержку. Пользователям мессенджера WhatsApp следует рассмотреть возможность обновления до следующих операционных систем (минимум): Андроид 4.1, iOS 12, KaiOS 2.5.0 или новее.