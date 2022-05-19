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GIGABYTE выпустит сервер на базе Arm c поддержкой 128 ядерного процессора

Чтобы добиться максимально низких температур, сервер получит специальную камеру охлаждения
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Компания GIGABYTE объявила о выпуске масштабируемого сервера G492, который поддерживает процессоры Ampere Altra Max с графическими процессорами NVIDIA HGX A100 Tensor Core. Новинка предназначена для обеспечения максимальной производительности в облачной инфраструктуре и работе с искусственным интеллектом. Сервер G492 будет поддерживать процессор Ampere Altra Max с количеством ядер до 128, который эффективно обеспечит высокую производительность.  

Линейка серверов G492 будет использовать новое решение для охлаждения, в котором для ускорителей NVIDIA и графических процессоров, используемых в сетевых слотах расширения, выделяется специальная охлаждающая камера(отсек). Такая камера обеспечит максимально возможный поток воздуха для охлаждения высокопроизводительных компонентов. Поверх отсека для графического процессора 3U находится сервер 1U, в котором размещены ЦП, память, хранилище и передние слоты расширения. Благодаря высокой эффективности процессоров Ampere сервер способен поддерживать пиковую производительность, в том числе заполнять все отсеки для дисков Gen4 U.2 NVMe и два дополнительных слота расширения на передней панели корпуса.  

NVIDIA HGX A100 в сервере G492 получит технологии NVIDIA Magnum IO GPUDirect, которые обеспечат высокую пропускную способность и разгрузят рабочие нагрузки с процессора. Также платформа HGX будет поддерживать технологию NVIDIA GPUDirect RDMA, которая предназначена для быстрого обмена данными между видеоядром и прочими устройствами. 

Цену и дату продажи серверов G492 компания GIGABYTE пока не объявила.

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Теги

gigabyte ampere 2022 128 ядер cервер
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