Компания GIGABYTE объявила о выпуске масштабируемого сервера G492, который поддерживает процессоры Ampere Altra Max с графическими процессорами NVIDIA HGX A100 Tensor Core. Новинка предназначена для обеспечения максимальной производительности в облачной инфраструктуре и работе с искусственным интеллектом. Сервер G492 будет поддерживать процессор Ampere Altra Max с количеством ядер до 128, который эффективно обеспечит высокую производительность.

Линейка серверов G492 будет использовать новое решение для охлаждения, в котором для ускорителей NVIDIA и графических процессоров, используемых в сетевых слотах расширения, выделяется специальная охлаждающая камера(отсек). Такая камера обеспечит максимально возможный поток воздуха для охлаждения высокопроизводительных компонентов. Поверх отсека для графического процессора 3U находится сервер 1U, в котором размещены ЦП, память, хранилище и передние слоты расширения. Благодаря высокой эффективности процессоров Ampere сервер способен поддерживать пиковую производительность, в том числе заполнять все отсеки для дисков Gen4 U.2 NVMe и два дополнительных слота расширения на передней панели корпуса.

NVIDIA HGX A100 в сервере G492 получит технологии NVIDIA Magnum IO GPUDirect, которые обеспечат высокую пропускную способность и разгрузят рабочие нагрузки с процессора. Также платформа HGX будет поддерживать технологию NVIDIA GPUDirect RDMA, которая предназначена для быстрого обмена данными между видеоядром и прочими устройствами.



Цену и дату продажи серверов G492 компания GIGABYTE пока не объявила.