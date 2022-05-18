Lenovo анонсировала корпоративный ноутбук ThinkPad C14 Chromebook
Компания Lenovo анонсировала новый ноутбук ThinkPad C14 Chromebook Enterprise ориентированный на корпоративный сектор. Ноутбук будет поставляться с новейшими процессорами Intel Core i7 12-го поколения, оперативной памятью DDR5 объемом до 16 ГБ и твердотельным накопителем емкостью до 256 ГБ. Экран ноутбука будет представлен 14-и дюймовой матрицей FHD IPS с узкой рамкой и опциональной сенсорной поддержкой. Также новинка получит Wi-Fi 6E и CAT9 4G LTE3 для гибкого высокоскоростного подключения. Для видеосвязи будет использоваться камера FHD c защитной шторкой, которая обеспечит дополнительную конфиденциальность.
ThinkPad C14 будет поставляться с операционной системой Chrome OS (с возможностью обновления до Chrome Enterprise). Chrome OS еще больше повысит гибкость, предоставляя конечным пользователям доступ к облачным приложениям, а ИТ-администраторам быстрое развертывание и простое управление через консоль администратора Google.
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Ноутбук Chromebook ThinkPad C14 будет доступен с июня 2022 года. Цена на новинку стартует от 629 долларов США.
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