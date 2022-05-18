Компания XPG анонсировала беспроводную мышь ALPHA WIRELESS. Новинка является обладателем престижной награды Red Dot Design 2022 года и имеет стильный игровой дизайн, датчик PAW-3335 и высококачественные переключатели OMRON. Дизайн и форма мыши разрабатывалась искусственным интеллектом с помощью специального программного обеспечения XPG с упором в эргономичность.

Мышь получила датчик PAW-3335, который имеет диапазон настроек чувствительности сенсора от 100 до 16000 DPI. В новинке используются высококачественные переключатели OMRON, рассчитанные до 60 миллионов нажатий. Мышь можно подключить через беспроводную связь 2,4G или соединением через Bluetooth. Без зарядки мышь может автономно проработать до 60 часов. Режимы подсветки можно сохранять с помощью профилей или через специальное приложения XPG PRIME. Кнопки, параметры DPI и эффекты RGB можно программировать и настраивать по предпочтениям пользователя.

Цену и дату выхода мыши ALPHA WIRELESS компания ADATA XPG пока не объявила.