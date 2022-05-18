Компания Tronsmart объявила о выпуске беспроводных водонепроницаемых наушников Onyx Ace Pro. Специально разработанные 13-мм драйверы и передовой чип Qualcomm QCC3040 с адаптивным декодером, обеспечивают отличное звучание наушников. Новинка получила технологию подавления cVc 8.0, которая улучшает прием голоса и подавляет фоновый шум.

Наушники позволяют воспроизводить аудио до 27 часов. Перезаряжается новинка через компактный чехол с помощью прилагаемого кабеля Type-C. Благодаря технологии Bluetooth 5.2 обеспечивается передача звука на расстояние до 10 метров, при уменьшенном энергопотреблении. Также есть поддержка голосовых помощников: Google, Siri и Alexa.

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Новинка получила стандарт IPX5, благодаря которому пользователи могут не переживать, если они попадут под дождь. Удобная конструкция полувкладышей гарантирует плотное прилегание и позволяет использовать их длительное время. В комплект поставки входит карманный чехол, который помогает удобно переносить наушники во время путешествий.

Новинка Onyx Ace Pro доступна для покупки на веб-сайте Tronsmart по цене в 39,99 долларов США.