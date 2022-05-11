Компания Apacer выпустит легкий и стильный портативный жесткий диск AC533 USB 3.2 Gen 1. Жесткий диск будет защищен двойными резиновыми накладками, что придаст дополнительную защиту при его переноске. Новинка будет доступна в трех цветовых решениях: красном, синем и черном. Максимальная емкость накопителя составит 5 ТБ.

Двойные резиновые накладки, защищающие портативный жесткий диск AC533, уменьшают удары и позволяют пользователям надежно сохранить свои данные.

Накопитель AC533 будет выпускаться емкостью 1, 2, 4 и 5 ТБ. Самая большая емкость позволит хранить около 2,5 миллионов фотографий и более 2000 часов видео в формате Full-HD.

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Новинка AC533 лучше всего будет работать с интерфейсом USB 3.0, но она также обратно совместима с USB 2.0. Во время работы светодиодный индикатор будет мигать синим, если используется USB 3.0 и красным, если используется USB 2.0. Жесткий диск поставляется со сверхпрочным гнездом USB Type-A, его можно подключать и извлекать более 10 000 раз.

Цену и дату выхода на рынок портативного жесткого диска AC533 компания Apacer пока не объявила.