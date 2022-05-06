Lian Li выпустила удлинительные кабели STRIMER PLUS V2 ARGB с адресуемой подсветкой
Компания LIAN LI объявила о выпуске новой серии удлинительных кабелей ARGB STRIMER PLUS V2. Теперь доступны новые кабели для 24-контактных разъемов материнской платы, 8-контактного графического процессора (2x6+2-контактный) и тройного 8-контактного графического процессора (3x6+2-контактный). Гибкие силовые кабели в силиконовой оболочке STRIMER PLUS V2 имеют повышенную яркость, улучшенную совместимость с изолированными разъемами на стороне графического процессора. Новинки получили программное управление и независимую настройку световых каналов с помощью приложения L-Connect 3.
Вдоль каждой стороны RGB-части STRIMER PLUS V2 расположены две полосы светорассеивающих полос, позволяющих световым эффектам сиять в разных направлениях и наполнять ПК ярким RGB. Верхние рассеивающие полосы шириной 2,1 мм обеспечивают плавное распределение света и максимальную яркость. Часть удлинительного кабеля STRIMER PLUS V2 расположена в один плоский ряд, благодаря чему общая толщина стала меньше и составляет 8 мм (ранее 11 мм).
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Удлинительные кабели и контроллер LIAN LI STRIMER PLUS V2 доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня. Цены на новинки следующие:
STRIMER PLUS V2 Motherboard 24-pin – 69.99 долларов США;
STRIMER PLUS V2 GPU 8-pin – 49.99 долларов США;
STRIMER PLUS V2 GPU Triple 8-pin – 59.99 долларов США;
STRIMER PLUS V2 Controller Upgrade Kit – 19.99 долларов США.
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