Скорость последовательного чтения/записи новинок составит до 7400/7000 МБ/с

MSI 3080 почти за 100 тр - смотри

MSI 3080 почти за 100 тр - смотри

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

ASUS RTX 3050 почти за 40 тр

ASUS RTX 3050 почти за 40 тр

реклама

Компания Apacer выпустила твердотельный накопитель AS2280Q4U M.2 Gen4 x4. Новинка соответствует всем требованиям M.2 SSD для PS5, что делает её отличным решением для получения дополнительного места хранения на игровой приставке PS5 или ПК.

Твердотельный накопитель AS2280Q4U имеет сверхбыстрый интерфейс PCIe Gen4 x4, который соответствует стандарту NVMe 1.4. Благодаря скорости последовательного чтения/записи до 7400/7000 МБ/с, новинка в два раза быстрее, чем твердотельный накопитель Gen3 и в 15 раз быстрее, чем твердотельный накопитель SATA.

Накопитель AS2280Q4U использует технологии 3D NAND Flash, для компактного размещения большого объема памяти. Накопитель AS2280Q4U получит специальный теплораспределитель для отвода тепла, который позволит снизить температуру твердотельного накопителя PCIe 4.0 до 35%. Новинка будет доступна в вариантах объемом на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

На твердотельный накопитель AS2280Q4U будет действовать пятилетняя гарантия производителя. Цену на новинку компания Apacer пока не объявила.