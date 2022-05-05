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Компания Apacer выпустила твердотельный накопитель AS2280Q4U M.2 Gen4 x4. Новинка соответствует всем требованиям M.2 SSD для PS5, что делает её отличным решением для получения дополнительного места хранения на игровой приставке PS5 или ПК.
Твердотельный накопитель AS2280Q4U имеет сверхбыстрый интерфейс PCIe Gen4 x4, который соответствует стандарту NVMe 1.4. Благодаря скорости последовательного чтения/записи до 7400/7000 МБ/с, новинка в два раза быстрее, чем твердотельный накопитель Gen3 и в 15 раз быстрее, чем твердотельный накопитель SATA.
Накопитель AS2280Q4U использует технологии 3D NAND Flash, для компактного размещения большого объема памяти. Накопитель AS2280Q4U получит специальный теплораспределитель для отвода тепла, который позволит снизить температуру твердотельного накопителя PCIe 4.0 до 35%. Новинка будет доступна в вариантах объемом на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.
На твердотельный накопитель AS2280Q4U будет действовать пятилетняя гарантия производителя. Цену на новинку компания Apacer пока не объявила.