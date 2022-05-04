Новинка будет доступна уже в этом месяце по цене в 479,99 фунтов стерлингов

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

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Компания AOC представила 34-дюймовый (86,4 см) AOC CU34P2C. Новинка является изогнутым сверхшироким монитором (1500R) с соотношением сторон 21:9, которая отличается насыщенными и яркими цветами и разрешением UWQHD (3440 x 1440 пикселей). Благодаря встроенному разъему USB-C CU34P2C может заряжать и питать ноутбуки мощностью до 65 Вт.

Монитор CU34P2C получит панель VA, которая воспроизводит изображения со статической контрастностью 3000:1 с широкой цветовой гаммой. Пиковая яркость 300 нит сможет обеспечить работу как при ярком освещении, так и при непрямом солнечном свете, а его широкие углы обзора (178°/178°) повышают комфортность просмотра. Частота обновления новинки составит 100 Гц, а время отклика 1 мс MPRT / 4 мс GtG. Монитор получит два динамика мощностью 3 Вт, а также разъем для наушников.

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Новинка будет поставляться с эргономичной подставкой, которая имеет регулировку высоты в 150 мм, а также широкий диапазон углов поворота и наклона. AOC CU34P2C станет доступен до конца мая 2022 года, по рекомендованной розничной цене в 479,99 фунтов стерлингов.