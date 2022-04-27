Netgear представила мобильные маршрутизаторы Nighthawk M6 и M6 Pro
Компания Netgear выпустит первый в мире мобильный маршрутизатор M6 Pro с поддержкой WiFi 6E. M6 Pro будет иметь расширенные функции, такие как двойное подключение 5G mmWave-Sub-6, порт Ethernet 2,5G, возможность переключения Wi-Fi 6 и 6E, а также в 8 раз большую емкость и скорость 4G. Новинка станет первой мобильной точкой доступа с Wi-Fi 6E, которая сделает диапазон 6 ГГц доступным для новейших устройств. Ещё больше людей и устройств смогут одновременно подключаться к M6 Pro, чтобы получить быструю загрузку, игры без задержек, потоковую передачу 8K находясь дома или в офисе.
Netgear выпустит ещё один мобильный маршрутизатор под названием M6. Новинка будет поддерживать 5G Sub-6 и Wi-Fi 6, обеспечивая в 4 раза большую емкость и скорость по сравнению с 4G. Подключив до 32 устройств одновременно, пользователи смогут насладиться плавным и четким просмотром 4K, играми и непрерывными видеозвонками. Порты Gigabit Ethernet и USB-C упростят подключение, а надежный аккумулятор обеспечит многочасовую работу.
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Обе новинки от NETGEAR предложат передовые бизнес-решения для современной гибридной офисной среды. Используя NETGEAR Insight Pro Cloud Management, организации смогут легко управлять, развертывать и настраивать мобильные маршрутизаторы для сотрудников с полной прозрачностью и простым контролем.
Цену и дату выхода новинок компания NETGEAR пока не объявила.
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