Компания Seagate представила новый жёсткий диск SkyHawk AI ёмкостью 20 ТБ. Жёсткий диск большой ёмкости дополняет лидирующую линейку устройств видеоизображения и аналитики (VIA) компании.

Жёсткий диск Seagate SkyHawk AI ёмкостью 20 ТБ, специально разработан для сетевых видеорегистраторов (NVR) с поддержкой ИИ, поддерживая до 64 видеопотоков HD и 32 потока ИИ. Благодаря этой способности поддерживать масштабируемые рабочие нагрузки ИИ SkyHawk AI удовлетворяет растущие потребности передовых систем VIA в анализе и записи видеоматериалов, одновременно поддерживая аналитику графического процессора.

Новинка имеет микропрограмму ImagePerfect AI, которая обеспечивает отсутствие пропущенных кадров и поддерживает более высокие рабочие нагрузки. SkyHawk AI 20 ТБ отличается высокой надежностью, средним временем наработки на отказ (MTBF) два миллиона часов и рабочей нагрузкой 550 ТБ в год.

реклама

Накопитель использует систему SkyHawk Health Management, которая защищает хранилище VIA пользователей, отслеживая условия окружающей среды и условия использования и при необходимости рекомендует профилактические действия.

Жёсткий диск SkyHawk AI ёмкостью 20 ТБ поступит в продажу до конца марта 2022 года, по рекомендуемой производителем цене в 529,99 долларов США.