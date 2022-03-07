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AAEON представила беспроводную точку доступа FWS-2280 на базе процессора Intel Atom x6000E

Новинка может одновременно поддерживать 4G и 5G сети
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Компания AEON заключила партнерское соглашение с flexiWAN, ведущим поставщиком программного обеспечения SASE и SD-WAN с открытым исходным кодом. Партнерство привело к созданию и сертификации FWS-2280 - беспроводной точки доступа.

Оснащенный новейшим процессором Intel Atom x6000E (ранее Elkhart Lake), FWS-2280 был разработан, чтобы обеспечить возможность быстрого и точного соединения через сети SD-WAN и SASE. FWS-2280 способен запускать такие приложения, как uCPE; SD-WAN, VPN, SMB, UTM и брандмауэр.

FWS-2280 имеет 3 слота Mini PCIe (совместимая компоновка с M.2), что позволяет одновременно установить три беспроводных модуля, также есть 4 порта LAN RJ45 и 1 порт FSP. Новинка может одновременно поддерживать 4G и 5G. Кроме того, у пользователя есть возможность запустить сразу два модуля Wi-Fi.
FWS-2280 поставляется с резервным источником питания, чтобы обеспечить надежное соединение даже в случае перебоев электричества.

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Благодаря сотрудничеству в рамках этого проекта при разработке и производстве FWS-2280 были использованы специализированные OEM/ODM-услуги AAEON, а также новейшее программное обеспечение SASE и SD-WAN с открытым исходным кодом от flexiWAN.

Для получения дополнительной информации о FWS-2280 можно посетить официальную страницу продукта .

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Теги

маршрутизатор aaeon fws-2280 беспроводная точка
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