реклама
United Microelectronics Corporation сообщила сегодня об утверждении плана строительства производственного объекта рядом с действующим заводом (Fab12i) в Сингапуре. Запуск производства на новом объекте запланирован на конец 2024 года.
Завод (Fab12i P3) будет крупнейшим современным литейным производством по изготовлению полупроводников в Сингапуре, на техпроцессах 22 и 28 нм. Инвестиции в Fab12i P3 составят 5 миллиардов долларов США. В этом году, бюджет компании UMC будет пересмотрен в сторону его увеличения до 3,6 млрд долларов США, в связи с расширением завода Fab12i.
Специальные технологии, которые будут использоваться на новом предприятии, такие как встроенные высоковольтные устройства, встроенная энергонезависимая память, RF-SOI и КМОП, будут иметь важное значение для различных приложений, устройств умного дома и смартфонов. Компания UMC ожидает, что новый завод будет иметь важную роль на этих рынках и уменьшит структурный дефицит литейных мощностей, особенно на техпроцессах 22 и 28 нм.