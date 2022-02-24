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UMC объявила о создании нового завода полупроводников в Сингапуре
Выпуск полупроводников на новом объекте планируется в конце 2024 года
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United Microelectronics Corporation сообщила сегодня об утверждении плана строительства производственного объекта рядом с действующим заводом (Fab12i) в Сингапуре. Запуск производства на новом объекте запланирован на конец 2024 года.

Завод (Fab12i P3) будет крупнейшим современным литейным производством по изготовлению полупроводников в Сингапуре, на техпроцессах 22 и 28 нм. Инвестиции в Fab12i P3 составят 5 миллиардов долларов США. В этом году, бюджет компании UMC будет пересмотрен в сторону его увеличения до 3,6 млрд долларов США, в связи с расширением завода Fab12i.

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Специальные технологии, которые будут использоваться на новом предприятии, такие как встроенные высоковольтные устройства, встроенная энергонезависимая память, RF-SOI и КМОП, будут иметь важное значение для различных приложений, устройств умного дома и смартфонов. Компания UMC ожидает, что новый завод будет иметь важную роль на этих рынках и уменьшит структурный дефицит литейных мощностей, особенно на техпроцессах 22 и 28 нм.

#полупроводники #umc #сингапур #завод
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