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Компания TEAMGROUP анонсировала выпуск памяти T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 и твердотельного накопителя T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe 4.0 M.2 в конце этого месяца. Товары первыми станут доступными в североамериканском магазине Amazon. Эти два продукта, разработанные в сотрудничестве с ASUS TUF Gaming Alliance, сочетают в себе игровой стиль и первоклассную производительность.



Оперативная память T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 имеет теплоотвод с углом обзора 120° и яркую RGB подсветку с поддержкой ASUS Aura Sync. Первая версия продукта будет работать на частоте 5200 МГц и поставляться в двухканальном комплекте с двумя 16-гигабайтными планками.

Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe 4.0 M.2 оснащен усовершенствованной версией алюминиевого радиатора TEAMGROUP и специальной проводящей конструкцией, которая снижает температуру на 48%, обеспечивая более стабильную производительность чтения и записи и позволяет устранять проблемы с дросселированием лучше, чем другие твердотельные накопители. Накопитель имеет скорость чтения до 5000 МБ/с и скорость записи до 4400 МБ/с. Отличная производительность твердотельного накопителя TUF, а также поддержка стандартов PCIe Gen 4x4 и NVMe делают его одним из лучших на рынке.

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Цена на память T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 5200 МГц 2x 16 ГБ составит 429,99 долларов, а твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance обойдётся в 179,99 долларов.

