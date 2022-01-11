Ноутбук предназначен для профессионального использования в промышленном производстве, автомобилестроении

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Компания WEROCK Technologies анонсировала защищенный ноутбук Rockbook X130 с 13,3-дюймовым экраном и процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения. Ноутбук предназначен для профессионального использования в промышленном производстве, автомобилестроении. Несмотря на полностью защищенную конструкцию и водонепроницаемый корпус, новая модель предлагает множество функций, которые есть в обычных моделях: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4 и клавиатура с подсветкой.

Высокая производительность для обширных и сложных проектов будет обеспечиваться процессорами Intel Core i5 или Core i7 на платформе Intel Tiger Lake, изготовленной по 10-нм технологии SuperFin. Эффективной работе способствует входящая в комплект Windows 11 Pro, а порт USB-C Thunderbold 4 обеспечивает быстрое соединение между устройствами.

Полностью переработанное шасси из магниевого сплава обеспечивает повышенную прочность при уменьшенном весе. Rockbook X130 весит всего 2,1 кг и толщину — 26 мм. Ноутбук был протестирован на падение с высоты 1,22 м в соответствии с MIL-STD-810H, имеет сертификат IP65 и, является водо- и пыленепроницаемым.

Промышленный 13,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и яркостью 400 кд/м² позволяет легко читать даже при работе на открытом воздухе. Опционально модель также доступна с сенсорным экраном. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу в условиях плохой освещенности.

Два аккумулятора с возможностью горячей замены общей емкостью 62 Вт-ч обеспечивают бесперебойную работу до 10 часов при интенсивной нагрузке. Отдельный модуль TPM 2.0, а также встроенная технология защиты устройств с Boot Guard способствуют защите системы. Войти в Windows можно с помощью модуля отпечатка пальца.

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Rockbook X130 уже доступен для предварительного заказа через прямые продажи или через партнеров-дистрибьюторов.