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Представлен кулер компании Qiao Sibo для M.2 накопителей
Кулер Qiao Sibo оснащен конструкцией нагнетательного вентилятора
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Вентилятор Qiao Sibo для М.2 накопителей имеет размеры 76 мм x 24,5 мм x 70,5 мм и оснащен встроенным алюминиевым радиатором. Радиатор прикрепляется к твердотельному накопителю, а горячий воздух выводится с помощью вентилятора, который вращается со скоростью 3000 об/мин. Вентилятор вытягивает воздух со скоростью 4,81 куб. фута в минуту с максимальным уровнем шума 27,3 dBA. 

Кулеры M.2 будут полезны для твердотельных накопителей PCIe 4.0, также они станут необходимыми для твердотельных накопителей PCI 5.0 следующего поколения. Новые твердотельные накопители будут оснащены контроллером Phison E26, который вдвое увеличит максимальную скорость чтения/записи, превышающую 14 ГБ/с. Повышение производительности приведет к увеличению требований к питанию и тепловыделения от встроенного контроллера SSD/DRAM и сопутствующей NAND. 

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Цена и доступность кулера Qiao Sibo пока не объявлена. Также нет информации о его охлаждающих характеристиках (включая номинальное давление воздуха). Аналогичные кулеры обещают снижение температуры под нагрузкой на 40-50 процентов, что должно весьма положительно сказаться на долговечности М.2 накопителей нового поколения.

#твердотельные накопители #охлаждение #вентилятор #кулер #охлаждение ih4500 #qiao sibo #м.2
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