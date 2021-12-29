Кулер Qiao Sibo оснащен конструкцией нагнетательного вентилятора

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

реклама

Вентилятор Qiao Sibo для М.2 накопителей имеет размеры 76 мм x 24,5 мм x 70,5 мм и оснащен встроенным алюминиевым радиатором. Радиатор прикрепляется к твердотельному накопителю, а горячий воздух выводится с помощью вентилятора, который вращается со скоростью 3000 об/мин. Вентилятор вытягивает воздух со скоростью 4,81 куб. фута в минуту с максимальным уровнем шума 27,3 dBA.

Кулеры M.2 будут полезны для твердотельных накопителей PCIe 4.0, также они станут необходимыми для твердотельных накопителей PCI 5.0 следующего поколения. Новые твердотельные накопители будут оснащены контроллером Phison E26, который вдвое увеличит максимальную скорость чтения/записи, превышающую 14 ГБ/с. Повышение производительности приведет к увеличению требований к питанию и тепловыделения от встроенного контроллера SSD/DRAM и сопутствующей NAND.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена и доступность кулера Qiao Sibo пока не объявлена. Также нет информации о его охлаждающих характеристиках (включая номинальное давление воздуха). Аналогичные кулеры обещают снижение температуры под нагрузкой на 40-50 процентов, что должно весьма положительно сказаться на долговечности М.2 накопителей нового поколения.